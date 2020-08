Oms ai giovani, 'diffondete divertimento non il virus'

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - "Diffondete divertimento, non il virus. Proteggete i vostri genitori e i vostri nonni". E' il messaggio che l'Organizzazione mondiale della Sanità lancia ai giovani , riconoscendo loro un ruolo centrale nel contrasto alla diffusione del covid-19. In conferenza stampa Hans Kluge dell'ufficio Europa dell'Oms ha ringraziato i ragazzi per i sacrifici fatti finora, ma ha anche manifestato la sua preoccupazione per l'aumento dei contagi fra i più giovani cui ha ricordato che : "Nessuno è invincibile e anche se per voi il covid-19 non è mortale, vi si attacca addosso come un tornado con una lunga coda". (ANSA).