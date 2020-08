Media Spagna, Juan Carlos ad Abu Dhabi

L'ex re di Spagna Juan Carlos, che ha lasciato il Paese sotto il peso di accuse di corruzione, si trova ad Abu Dhabi. Lo afferma il sito del giornale conservatore spagnolo Abc, contraddicendo precedenti informazioni che volevano l'82enne sovrano diretto in Repubblica Dominicana o Portogallo.

La Casa Reale non ha voluto confermare dove si trovi Juan Carlos, che ha abdicato nel 2014, ma per Abc egli ha lasciato la Spagna da Vigo in Galizia su un jet privato, accompagnato da quattro guardie del corpo e da un collaboratore. L'ex re alloggerebbe all'Emirates Palce hotel.