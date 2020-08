New York Times, profitti digitali superano edizione cartacea

Per la prima volta da sempre i profitti dell'edizione digitale del New York Times hanno battuto quelli della versione cartacea: nel trimestre che si e' chiuso in giugno la "Vecchia Signora in Grigio" ha aggiunto 669 mila nuovi abbonamenti online, tra 176 mila dei quali ad altri prodotti digitali che non siano le news tra cui ricette di cucina, cruciverba e audio. Il New York Times ha chiuso il secondo trimestre dell'anno con un totale di 5,7 milioni abbonamenti solo digitali su un totale di 6,5 milioni.

"Abbiamo dimostrato che e' possibile creare un circolo virtuoso in cui gli investimenti sul giornalismo di qualita' creano un coinvolgimento del pubblico che a sua volta fa salire i profitti consentendo nuovi investimenti", ha detto Mark Thompson, il Ceo uscente, sottolineando che la redazione del New York Times sta crescendo mentre tanti altri media vedono contrazioni nel personale".