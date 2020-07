Usa, 11.900 soldati via dalla Germania, anche verso l'Italia

Gli Stati Uniti ritireranno quasi 12.000 soldati, per l'esattezza 11.900, dalla Germania. La metà tornerà a casa, mentre gli altri saranno dispiegati in altri paesi europei, tra cui l'Italia e il Belgio. Lo afferma il Pentagono.

Il Pentagono non esclude che una parte delle truppe che saranno ritirate dalla Germania possano essere dislocate in Polonia e nei paesi Baltici nel caso in cui fosse raggiunto un accordo.

Degli 11.900 soldati che saranno ritirati dalla Germania circa 6.400 torneranno negli Stati Uniti, gli altri 5.400 saranno dispiegati in altri paesi europei, e in gran parte in Italia e in Belgio. In Italia - riporta il Wall Street Journal - dovrebbero essere dislocati due battaglioni dell'esercito e la squadriglia di caccia F-16.

Il piano del Pentagono costera' miliardi di dollari e potrebbe richiedere anni prima di essere completato, anche perch'e richiedera' la costruzione di basi negli Stati Uniti per ospitare i militari.

Frattanto, parlando con i giornalisti alla Casa Bianca, il presidente Donald Trump ha affermato che "la Germania non sta pagando la sua giusta quota alla Nato, se ne sta approfittando".