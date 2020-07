Vaccino Usa, al via la fase 3 di sperimentazione sull'uomo

Al via la fase 3 di sperimentazione clinica sull'uomo del vaccino anti Covid-19 sviluppato dall'azienda americana Moderna con l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive degli Stati Uniti diretto da Anthony Fauci. Lo annunciano i National Institute of Health. 'Quasi 16 milioni di casi di Covid-19 sono stati segnalati all'Oms e oltre 640.000 morti. E la pandemia continua ad accelerare. Nelle ultime 6 settimane, il numero totale di casi è quasi raddoppiato'. Lo ha detto il direttore dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus.