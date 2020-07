Vaccino, 100 scienziati per test con virus su volontari

Oltre 100 scienziati, tra cui 15 Nobel, sollecitano i test per il vaccino anti Covid-19 chiamati 'human challenge trial', nei quali i volontari sani vengono infettati con il virus. In una lettera aperta al direttore dei National Institute of Health (Nih) Francis Collins, gli esperti sostengono che l'approccio è efficace perché dà rapidamente una risposta sulla capacita' del vaccino di prevenire la malattia. Pubblicata dall' organizzazione 1 Day Sooner', che sostiene questo tipo di trial ', la lettera è stata firmata anche da 2.000 possibili, futuri volontari.