Ambasciata Iran, accordo nucleare ormai 'in serio pericolo'

L'accordo sul programma nucleare iraniano è ormai "in serio pericolo" a causa delle "politiche Usa di massima pressione e della sostanziale conformità ad esse dell' Europa". E' quanto scrive l'ambasciata iraniana in Italia in un comunicato diffuso in occasione del quinto anniversario della firma dell'intesa fra Iran, Usa, Russia, Cina, Gran Bretagna e Francia, abbandonata nel 2018 da Washington, che ha reintrodotto pesanti sanzioni contro la Repubblica islamica.

L'ambasciata sottolinea che l'unico risultato ottenuto finora dall'Iran in seno all'accordo, che è alla base della risoluzione 2231 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu, è la fine delle restrizioni sull'acquisto di armi convenzionali, a partire dal prossimo ottobre. Ma se le restrizioni venissero prorogate in seno al Consiglio di Sicurezza, come vogliono gli Stati Uniti, "verrebbe meno ogni aspettativa nei confronti dell' Iran di rimanere nell'accordo".

Il ministero degli Esteri di Teheran, pertanto il 2 luglio, in base al paragrafo 36 dell’ Accordo e tramite una lettera indirizzata a Joseph Borrell, Coordinatore della Commissione congiunta per l’ Accordo, ha dichiarato che la l’Iran ha nuovamente attivato il meccanismo per la soluzione delle controversie in seno all'intesa.

"L' Ambasciata della Repubblica islamica dell' Iran - si legge ancora nella nota - nutre l' aspettativa nei confronti delle autorità e dell' opinione pubblica italiana che nel nome dei diritti del popolo iraniano vengano condannate le disumane politiche di massima pressione americana e chiede ai governi dei Paesi europei di agire fattivamente in direzione di un rafforzamento dell'accordo, osservando gli impegni sottoscritti e adottando politiche indipendenti realmente efficaci" .

Nel comunicato si sottolinea in particolare che, dopo la reintroduzione delle sanzioni americane, i Paesi europei firmatari dell'intesa si erano impegnati a salvaguardare le relazioni economiche con la Repubblica islamica, per consentire la continuazione della vendita di petrolio, prodotti petrolchimici e derivati , la continuazione di transazioni bancarie, di trasporti efficaci, crediti all'export, investimenti in Iran , sostegno alle attività economiche e commerciali. "Con questo intento - sottolinea l'ambasciata - sono stati annunciati strumenti come Instex (nel 2019), che seppur in tempi lunghi sono stati parzialmente attivati, si sono rivelati di ben poca utilità purtroppo a causa della fondamentale mancanza di un meccanismo in grado di offrire copertura finanziaria".