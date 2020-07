Molestie, Ubisoft silura alti dirigenti

L'editore francese di videogiochi Ubisoft, al centro di una serie di accuse di aggressioni e molestie sessuali nei confronti di diversi dirigenti, ha annunciato l'uscita di vari alti funzionari, tra cui il numero due della società e il direttore delle risorse umane. Lo ha annunciato la stessa Ubisoft in una nota diffusa nella notte. e dimissioni, che riguardano anche il capo degli studi canadesi di Ubisoft, "fanno seguito ad una rigorosa indagine interna che la compagnia ha condotto in risposta alle recenti accuse di cattiva condotta e comportamento inappropriato", aggiunge la nota. Il numero due della società Serge Hascoët "ha deciso di dimettersi dal suo incarico di Chief creative officer con effetto immediato - annuncia la società -. Questo ruolo sarà assunto ad interim da Yves Guillemot, CEO di Ubisoft. L'inchiesta era iniziata il 26 giugno dopo le accuse di violenza e molestie nei confronti di dirigenti in diversi Paesi.