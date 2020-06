Coronavirus: Fauci, vaccino a tutti per immunità di gregge

Un vaccino anti Covid-19 potrebbe non dare l'immunità di gregge agli Stati Uniti se un gran numero di persone, come sembra, si rifiuterà di vaccinarsi: lo ha detto Anthony Fauci, l'autorevole immunologo della task force Usa contro il coronavirus, nel corso di un'intervista alla Cnn.

Fauci si "accontenterebbe" di un vaccino efficace al 70-75%, ma se questo grado incompleto di protezione viene sommato al fatto che molti americani non hanno intenzione di vaccinarsi - ha spiegato - difficilmente negli Usa si potranno raggiungere livelli di immunità sufficienti a domare la pandemia.

Come è noto, i test clinici sui tre vaccini attualmente allo studio nel Paese con l'appoggio del governo cominceranno nei prossimi tre mesi.

"Il risultato migliore che abbiamo mai raggiunto è stato" con il vaccino contro il morbillo, "che è efficace al 97-98%", ha spiegato Fauci, che è direttore dell'Istituto nazionale delle allergie e delle malattie infettive: "Sarebbe stupendo se arrivassimo a quel punto, ma non penso che ci arriveremo. Mi accontenterei di un vaccino efficace al 70-75%", ha aggiunto.

Secondo un sondaggio realizzato dalla Cnn il mese scorso, un terzo degli americani non ha intenzione di vaccinarsi, anche se il vaccino sarà disponibile a un costo contenuto. Per questo, Fauci ritiene "improbabile" che un vaccino efficace al 70-75% somministrato solo a due terzi della popolazione possa dare l'immunità di gregge al Paese contro il nuovo coronavirus.