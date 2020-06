Glasgow: accoltellamento in un hotel, 3 morti e diversi feriti

E' di 3 morti il bilancio aggiornato di un accoltellamento di Glasgow secondo la Bbc. L'attacco sarebbe avvenuto sulle scale di un hotel. L'aggressore sarebbe stato ucciso dalla polizia.

Ci sarebbero "alcuni feriti", secondo quanto riferisce SkyNews. Tra i feriti, secondo un sindacato di polizia, c'è anche un agente, accoltellato in circostanze non ancora chiarite. Inizialmente le autorità investigative e politiche scozzesi si erano riferiscono all'accaduto come a "un incidente" di portata "contenuta", in termini di rischi per la collettività; poi è arrivata l'indicazione di "un incidente grave", anche se al momento non si parla ancora di movente terroristico. Una strada, West George Street, è stata intanto bloccata al pubblico da agenti armati, entrati in azione all'interno di un edificio.