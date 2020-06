Putin saluta le truppe, 'fu l'Urss a battere il nazismo'

"La parata quest'anno si tiene nel giorno in cui, 75 anni fa, le truppe hanno sfilato, proprio qui, dopo la vittoria del bene sul male, sul nazifascismo". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin salutando le truppe schierate sulla Piazza Rossa per il 75esimo anniversario della Vittoria dell'Unione Sovietica nella Seconda Guerra mondiale. "Non oso immaginare cosa sarebbe accaduto al mondo se l'armata rossa non avesse vinto: è stata l'Urss ha battere il nazismo e liberare i tedeschi".