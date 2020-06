Usa: ministro dell'Interno, stop a programma dreamer in 6 mesi

'Il governo Trump e' deciso a mettere fine al programma che protegge i dreamer - i figli degli immigrati entrati illegalmente in Usa - nei prossimi sei mesi'. Lo ha detto alla Nbc Chad Wolf, segretario facente funzione alla homeland security, pochi giorni dopo che la Corte Suprema ha respinto un'azione dell'amministrazione in questo senso.

Ma per Wolf la Corte "in nessun punto della sua decisione ha detto che il programma e' legale. Ha detto semplicemente che non le piaceva la motivazione e le procedure che abbiamo usato".