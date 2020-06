Cina: scoperto sito per lavorazione giada del neolitico

Alcuni archeologi cinesi hanno datato a un periodo compreso tra i 4.500 e i 4.800 anni fa un antico complesso per la lavorazione della giada di epoca neolitica, scoperto nella provincia dello Zhejiang, in Cina orientale. Lo ha reso noto l'Istituto provinciale per la tutela dei reperti culturali e l'archeologia.

Il sito, scoperto nella contea di Deqing, è stato ribattezzato Zhongchuming. L'area si trova a circa 18 chilometri dalle vestigia di Liangzhu, riconosciute a livello mondiale come un'importante testimonianza anni della civiltà cinese risalente ad almeno 5.000 anni fa. Quello identificato a Zhongchuming costituisce il più esteso complesso per la lavorazione della giada scoperto nell'ambito della cultura di Liangzhu, nota in particolare per le straordinarie sculture realizzate in questo prezioso materiale. Tra il 2017 e il 2019, gli archeologi hanno scoperto nel sito circa 3.000 frammenti di giada e prodotti semilavorati di questo materiale. A Zhongchuming sono stati ritrovati anche vari strumenti per la lavorazione della giada, come pietre per affilare i vari materiali. "Il sito di Zhongchuming fornisce abbondanti informazioni sulla struttura sociale, sul modello di insediamento e sull'artigianato della tarda cultura di Liangzhu", ha spiegato Fang Xiangming, vicedirettore dell'istituto provinciale cinese.