Di Maio ad Ankara, Turchia importante partner commerciale

"Oggi ad Ankara per incontrare il ministro turco Mevlut Cavusoglu. La Turchia è un importante partner commerciale per il nostro Paese, con un interscambio annuo di quasi 18 miliardi di euro. È fondamentale dunque per le nostre imprese e per la nostra economia rafforzare i rapporti".

Lo scrive su Facebook il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

"Stiamo lavorando per contrastare la crisi economica derivante dalla pandemia ed è necessario - sottolinea il titolare della Farnesina - dare grande peso all'export del nostro Made in Italy e consolidare anche nuovi mercati per permettere alle nostre aziende di esportare sempre più prodotti all'estero. E grazie anche al patto per l'export siglato al ministero degli Esteri daremo il massimo supporto ad artigiani, startupper e imprenditori".