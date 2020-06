Coronavirus: Trump, vicini a un vaccino

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - "Siamo vicini a un vaccino" per il coronavirus. Lo afferma Donald Trump in un'intervista a Fox.

Nele ultime 24 ore gli Usa hanno registrato altri 840 morti su oltre 2,16 milioni di casi. Le vittime totali sono 117.694.

Emergenza anche in America Latina dove i casi totali sono 1.826.090 e i morti 86.252. Il triste primato spetta ancora al Brasile dove i contagiati continuano a crescere ad un ritmo importante, e sono ora 95