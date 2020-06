Pompeo, al via campagna sanzioni contro regime Assad

"Da oggi inizia una campagna di sanzioni contro il regime di Assad in base al Ceasar Act, che autorizza dure sanzioni economiche per far sì che il regime di Assad e gli stranieri che lo facilitano siano ritenuti responsabili per i loro brutali atti contro il popolo siriano". Lo twitta il segretario di stato Mike Pompeo, sottolineando che "ci saranno molte altre sanzioni fino a quando Assad e il suo regime non metteranno fine alla brutale guerra. Il provvedimento, firmato dal presidente Donald Trump sei mesi fa, si basa sul principio della necessità di proteggere i civili dai bombardamenti aerei russi e governativi e dalla repressione carceraria di dissidenti politici.