Coronavirus: in volo aereo per Roma con 227 passeggeri

Un aereo della compagnia Aerolineas Argentinas è in volo oggi alla volta di Roma con un gruppo di 227 passeggeri, per lo più cittadini italiani che rientrano in Patria dopo una lunga assenza. Lo ha appreso l'ANSA da fonti aeroportuali.

Partito alle 23:45 dall'aeroporto di Ezeiza a Buenos Aires, l'aereo AR1140 arriverà all'aeroporto di Fiumicino oggi pomeriggio. Dopo uno scalo tecnico, ritornerà alla base in Sudamerica con numerosi passeggeri argentini. Con quello odierno l'ambasciata d'Italia, ed i consolati italiani in varie province argentine, hanno organizzato in coordinamento con l'Unità di crisi della Farnesina nove voli diretti (sette su Roma e due su Milano) con i quali sono stati rimpatriati quasi 1.400 italiani non residenti e oltre 300 cittadini verso altre destinazioni europee.

A questi vanno aggiunti un imprecisato numero di altri turisti italiani che sono rientrati con voli Alitalia fino a quando ciò è stato possibile, anche via Brasile.

La paralisi totale dei trasporti aerei in Argentina, che dovrebbe durare fino al primo settembre, rende particolarmente difficile il trasferimento di coloro che sono bloccati in province lontane dalla capitale.

Inoltre , le regole di distanziamento sociale a bordo, fissate dall'Enac su disposizione del ministero della Salute italiano rendono i voli intercontinentali particolarmente onerosi. Fra giugno e luglio l'Alitalia dovrebbe poter organizzare altri due voli speciali umanitari.