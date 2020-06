Compleanno ufficiale Regina a Windsor

- Per la seconda volta nei suoi 68 anni di regno, la regina Elisabetta ha celebrato il suo compleanno senza la tradizionale parata Trooping the Colour, cancellata in aprile a causa dell'emergenza coronavirus. Festeggiamenti a Windsor, in dimensione ridotta, con la sovrana che ha assistito dall'alto di una pedana, ma da sola, ad un'esibizione della Guardia Gallese. Una 'mini' Trooping, l'hanno definita i commentatori della casa reale, secondo quanto riportato. Era dal 1895 che non si festeggiava il compleanno di un sovrano a Windsor, in quel caso si trattava della Regina Vittoria. Elisabetta in realtà compie gli anni il 21 aprile, che sempre a causa del Covid-19 quest'anno sono stati festeggiati in tono minore senza colpi di cannone, ma tradizionalmente le cerimonie ufficiali si svolgono il secondo sabato di giugno. Era la prima apparizione pubblica della regina dall'inizio del lockdown.