Il generale Risi: "Impegno Kfor per stabilità e dialogo"

L'impegno della missione a guida Nato in Kosovo (Kfor) a difesa della pace e della stabilità, nel rispetto della risoluzione 1244 del consiglio di sicurezza dell'Onu, è stato sottolineato dal comandante di Kfor, il generale italiano Michele Risi. In un'intervista all'ANSA in occasione del 21esimo anniversario dell'inizio della missione, il generale Risi ha rilevato al tempo stesso la volontà di Kfor di favorire e sostenere il processo di dialogo per arrivare ad un accordo finale sulla complessa questione del Kosovo. "Oggi più che mai stabilità e sicurezza sono funzionali alla ripresa del dialogo tra Belgrado e Pristina promosso dall'Unione europea e sostenuto dalla Nato", ha detto Risi. Un processo, ha aggiunto, che rappresenta "l'unica via per raggiungere una soluzione durevole di cui beneficeranno l'intera regione dei Balcani occidentali e tutta l'Europa". E la ripresa del dialogo, per il generale Risi, "è un punto qualificante del nuovo esecutivo" del Kosovo guidato da Avdullah Hoti.

"Nel frattempo, a causa del prolungato stallo dei negoziati, si sono affacciati altri attori, in particolare gli Stati Uniti, interessati a sostenere gli sforzi per trovare un accordo condiviso", e il neopremier Hoti ha espresso massima fiducia nell'azione diplomatica di Ue e Usa. "Credo quindi - ha affermato il generale - che ci si stia avviando verso un cammino che può dare i frutti sperati. "Kfor farà tutto il possibile per continuare a sostenere il processo di dialogo sotto gli auspici dell'Europa, essenziale per la stabilità di tutta la regione". Definendo "stabile" la situazione in Kosovo dal punto di vista della sicurezza, il generale italiano ha osservato che lo sforzo principale di Kfor è attualmente quello di "consolidare tale stabilità, attraverso il sostegno allo sviluppo di strutture di sicurezza professionali, democratiche e multi-etniche". Per il comandante Risi, "le truppe di Kfor (fornite da 27 Paesi, compresi membri e partner della Nato) svolgono un fondamentale ruolo deterrente, mantenendo una presenza diffusa su tutto il territorio con le pattuglie e con appositi team di collegamento e monitoraggio che misurano il polso della situazione anche dal punto di vista sociale ed economico, ambito quest'ultimo che risentirà verosimilmente degli effetti della pandemia del Covid-19".

L'emergenza sanitaria causata dal coronavirus tuttavia "non ha avuto impatto" sulle capacità operative di Kfor, che ha dato peraltro il suo contributo "distribuendo un notevole quantitativo di dispositivi di protezione individuale alle istituzioni sanitarie del Kosovo, e facilitando iniziative avviate da Paesi che fanno parte di Kfor", Italia compresa. Sottolineando come dal 1999 siano stati compiuti in Kosovo "enormi progressi" e osservando come l'impegno della missione Nato sia quello di restare in Kosovo "fintanto che sarà necessario", il comandante si è riferito al ruolo importante e fondamentale svolto dall'Italia e dalle sue Forze armate, che "con circa 600 uomini e donne esprimono il secondo contingente più numeroso della Kfor dopo quello statunitense". "Oltre ad aver assunto la leadership della più longeva delle operazioni Nato, l'Esercito italiano detiene dal 1999 il comando della regione occidentale del Kosovo, fornisce un contributo importante con i Carabinieri della Multinational Specialized Unit e guida il battaglione che raccoglie informazioni e sorveglia l'area di operazioni". "Nell'ambito di Kfor - ha concluso il generale Risi - i militari italiani sono tra i migliori interpreti dell'efficace mix di fermezza, dialogo e cooperazione con tutti gli attori".