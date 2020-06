Fake di Stato, Twitter rimuove account

Twitter ha rimosso 32 mila account fasulli usati da Cina, Russia e Turchia per fare propaganda e seminare disinformazione. Lo rende noto la società con un post sul suo blog.

La rete più grande, tra le tre smantellate, è quella cinese.

Era composta da un nucleo di 23.750 account, i cui contenuti venivano amplificati sul social da altri 150mila account. Era usata per attività "coordinate e manipolatorie", volte a "diffondere narrazioni geopolitiche favorevoli al Partito comunista cinese, e racconti ingannevoli sulle dinamiche politiche di Hong Kong", spiega Twitter.

La rete russa era composta da poco più di un migliaio di account legati a Current Policy, un sito d'informazione che fa propaganda per conto del governo. Tra le attività della rete c'era la promozione di Russia Unita, il partito del presidente russo Vladimir Putin, e l'attacco ai dissidenti politici.

La rete turca contava 7.340 account, impegnati in una narrazione favorevole al presidente Erdogan e al sui partito, l'Akp.