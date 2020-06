Emirati, 'Israele ripensi annessione'

Israele deve pensarci bene prima di procedere unilateralmente all'annessione di parti della Cisgiordania. L'avviso arriva dall'ambasciatore degli Emirati Arabi negli Stati uniti, e ministro di Stato, Yousef Al-Otaiba che sulla prima pagina del giornale israeliano Yediot Ahronot - mai accaduto prima - ha scritto un articolo per mettere in guardia il governo di Benyamin Netanyahu sulla mossa che ha in programma all'inizio di luglio. Il rischio - ha detto - sarebbe la distruzione di ogni ulteriore riavvicinamento tra lo Stato ebraico e il mondo arabo.