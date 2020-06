In Usa superati i 2 milioni di codiv-19

Il numero dei pazienti contagiati dal coronavirus negli Stati Uniti ha superato la soglia dei due milioni. E' quanto emerge dal conteggio della Johs Hopkins University, secondo cui il bilancio complessivo dei casi nel Paese è adesso a quota 2.000.464, inclusi 112.924 decessi.

Intanto il New York Times riporta che i casi sono di nuovo in aumento in almeno 21 Stati.