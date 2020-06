Turchia: 191 mandati arresto, 'golpisti'

Nuove maxi-operazioni in Turchia contro la presunta rete golpista di Fethullah Gulen. A quasi 4 anni dal fallito colpo di stato, la procura di Smirne, sul mar Egeo, ha emesso stamani 191 mandati di cattura contro membri delle forze armate, di cui 181 soldati dell'aviazione militare di Ankara tuttora in servizio attivo. Blitz per cercare di arrestare i sospetti sono stati lanciati simultaneamente in 22 province. Almeno 145 dei ricercati sono già finiti in manette, secondo quanto riferiscono fonti di sicurezza, citate da Anadolu.