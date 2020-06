Di Maio ad Atene, focus flussi turismo

"Appena atterrati ad Atene. Oggi nuova missione qui in Grecia per affrontare anche il tema dei flussi turistici". Lo rende noto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio su Fb. "Ce la stiamo mettendo tutta. Sappiamo bene che bisogna affrontare con decisione questa crisi economica", "siamo impegnati a sbloccare i flussi turistici con i Paesi Ue. Far arrivare turisti stranieri in Italia significa far lavorare commercianti, artigiani, imprese. Far girare l'economia. Bisogna essere concreti, perché dobbiamo recuperare i mesi di stallo del lockdown", sottolinea il ministro.