La Grecia apre all'Italia, da fine giugno si potrà andare in vacanza

"Il ministro Di Maio mi ha aggiornato sui dati in Italia nettamente migliorati. La Grecia toglie dal prossimo lunedì, in maniera graduale fino alla fine del mese, tutte le limitazioni nei confronti dell'Italia. Esprimo i sentimenti di solidarietà da parte del popolo greco al popolo italiano", ha detto il ministro degli Esteri greco Dendias in conferenza stampa ad Atene con il ministro Di Maio.

"Sono contento che l'amico Dendias mi abbia rassicurato sul fatto che la Grecia aprirà all'Italia sicuramente entro la fine del mese, eliminando qualsiasi tipo di blocco e obbligo di quarantena per gli italiani con l'impegno a valutare, in base ai dati, una riapertura già dalle prossime settimane", le parole del titolare della Farnesina.

In Ue servono "regole e criteri uniformi per la mobilità", per "non frammentare il mercato del turismo", ha sottolilneato Di Maio precisando: "Eventuali intese tra paesi non sono una soluzione".