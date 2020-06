Usa 2020, Colin Powell: 'Voterò Biden, Trump è un pericolo'

L'ex segretario di Stato americano Colin Powell, che ha servito nell'Amministrazione di George W. Bush, alle elezioni presidenziali di novembre voterà per Joe Biden. Powell, generale, da sempre repubblicano, è stato il primo afroamericano a diventare capo della diplomazia Usa. "La gente sta realizzando che Donald Trump è un pericolo per il Paese. Si è allontanato dalla Costituzione", ha detto Powell in un'intervista rilasciata alla Cnn criticando la risposta del tycoon alle proteste di questi giorni.

A stretto giro, su Twitter, è giunta la replica di Trump: "Colin Powell, un vero truffatore, responsabile per aver portato l'America nelle disastrose guerre in Medio Oriente, ha appena annunciato che voterà per un altro truffatore, Sleepy Joe Biden. Powell non aveva detto che l'Iraq aveva 'armi di distruzione di massa'? Non le avevano, ma noi siamo andati in guerra!", scrive il presidente americano.