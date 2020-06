Sisi, Haftar accetta tregua da lunedì

(ANSA-AFP) - IL CAIRO, 6 GIU - Il generale Kalifa Haftar ha accettato un cessate il fuoco in Libia a partire dalle sei di lunedì mattina, al termine di un incontro al Cairo con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi, uno dei suoi principali sponsor nella contesa contro il governo di Fayez al Sarraj. Una "iniziativa del Cairo", ha detto Sisi in conferenza stampa, accanto ad Haftar, che negli ultimi tempi ha registrato pesanti sconfitte nella sua campagna per conquistare Tripoli.