Expo Dubai: tesi di laurea sul Padiglione Italia

"Clima-x: il progetto di un'architettura bioclimatica per il Padiglione Italia Expo 2020 Dubai": è il titolo della tesi che verrà discussa domani in un appello straordinario di lauree magistrali al Polo di Lecco del Politecnico di Milano.

Si tratta della prima tesi di laurea dedicata al Padiglione Italia a cura di Simona Bertuccio Paternó Castello e Anali Salarzadeh, iscritte al corso di Ingegneria Edile-Architettura al Politecnico di Milano. Domani sarà la volta di Bertuccio, mentre Salrzadeh discuterà tesi in una sessione successiva.

Le due studentesse, partendo dai criteri stabiliti nel bando di progettazione per la realizzazione del Padiglione Italia, hanno redatto un loro progetto architettonico focalizzandosi in particolare sul tema della sostenibilità, in linea con l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, tema cardine della partecipazione italiana all'Esposizione Universale di Dubai.

Il Commissariato italiano per Expo Dubai e il Politecnico di Milano hanno sottoscritto un protocollo d'intesa che, insieme a molte altre iniziative, favorisce attività di ricerca e di studio sui temi chiave legati al Padiglione Italia quali innovazione e creatività.