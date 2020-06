Hong Kong, Ue: ' Ci sia la libertà di ricordare Tienanmen'

"Hong Kong e Macao hanno una lunga tradizione nella commemorazione" della violenta repressione di piazza Tienanmen. "Queste commemorazioni sono un segnale forte che le libertà principali sono protette. Prendiamo nota delle restrizioni per motivi sanitari. Confidiamo che i cittadini siano comunque liberi di ricordare l'anniversario in modo adeguato". Così una portavoce della Commissione Ue, ad una domanda, aggiungendo: "l'impegno al pieno rispetto dei diritti è più importante che mai, alla luce dei recenti sviluppi".

Nel 1989, quando ci fu la violenta repressione della protesta pacifica di piazza Tienanmen che "scioccò il mondo, all'epoca il Consiglio europeo condannò con forza la repressione brutale. Il numero esatto di quanti morirono, furono arrestati o scomparvero il 4 di giugno e nella successiva repressione non è mai stato confermato, e forse non lo sapremo mai", ha affermato la portavoce. "Ma dobbiamo continuare ad onorare la memoria - ha avvertito -. Possiamo rendere giustizia alla storia solo se ne traiamo lezioni. Quanti sono detenuti in connessione con quegli eventi, o per la loro commemorazione, devono avere le salvaguardie legali. Ci attendiamo l'immediata liberazione dei difensori dei diritti umani e degli avvocati arrestati in connessione con quegli eventi, o con attività connesse alla difesa dello stato di diritto e la democrazia".