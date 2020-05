Grecia apre a voli da altri Paesi Ue

(ANSA) - ATENE, 30 MAG - La Grecia apre a ulteriori voli provenienti dall'Ue i cui passeggeri, sulla base dell'aeroporto di origine del volo, non saranno sottoposti a misure più stringenti di quarantena a partire dal prossimo 15 giugno. Lo riferiscono fonti governative all'Afp. L'eccezione resta invece per le regioni più colpite dalla pandemia da coronavirus, come ad esempio l'Ile-de-France (Parigi e dintorni) per la Francia, quattro regioni italiane (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto) e altre quattro spagnole (Madrid, Catalogna, Castilla e Leon, Castilla-La-Mancha). "Ciò dipenderà dall'aeroporto di origine, non dal paese di origine", ha spiegato la fonte. Ieri la Grecia aveva annunciato l'apertura degli aeroporti ai turisti di 29 paesi, a partire dal 15 giugno, una lista - da aggiornare il 1/7 - in cui non c'era l'Italia.