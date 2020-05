Polonia, da 30/5 stop obbligo mascherine

Dal 30 maggio in Polonia si potrà girare liberamente senza indossare la mascherina. Lo ha annunciato il governo di Varsavia, secondo quanto riportato dal Guardian, nell'ambito di un piano generale per allentare le restrizioni imposte durante l'emergenza coronavirus. Dal 6 giugno riapriranno cinema, teatri e palestre e saranno autorizzati gli assembramenti con più di 150 persone. Sarà inoltre innalzato il limite massimo di persone all'interno delle chiese. Oggi il ministro della Sanità polacco Lukasz Szumowski ha riportato una sola vittima di Covid-19 nelle ultime 24, 229 i nuovi casi. In totale in Polonia sono morte a causa del virus 1.025, 22.303 quelle contagiate. "Il numero dei malati è in calo così come quello delle vittime", ha dichiarato il ministro in una conferenza stampa sottolineando che "l'80% dei posti letto dedicato ai pazienti Covid è vuoto e il 90% dei respiratori non è usato".