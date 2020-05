Coronavirus: Sudafrica, 164 positivi in una miniera d'oro

(ANSA-AFP) - JOHANNESBURG, 24 MAG - Il gruppo AngloGold Ashanti ha "sospeso temporaneamente" le attività nella miniera d'oro di Mponeng in Sudafrica dopo che sono stati riscontrati 164 casi di coronavirus. La compagnia ha spiegato in una nota di aver "effettuato 650 test sui propri dipendenti da giovedì scorso, e sono risultati positivi in 164, quando ne rimangono pochi altri da verificare".

La miniera di Mponeng è una delle più grandi al mondo.

