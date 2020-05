Usa: studio,forse doppio morti in 2 mesi

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - Il numero di decessi provocati dal coronavirus negli Stati Uniti potrebbe raddoppiare nei prossimi due mesi rispetto all'attuale livello cumulativo: è quanto emerge da uno studio sulla diffusione del virus nel Paese realizzato dai ricercatori dell'Imperial College di Londra. Lo riporta la Cnn.

La pandemia di coronavirus "non è sotto controllo in gran parte degli Stati Uniti", sottolinea lo studio pubblicato sul sito dell'ateneo. E per questo le autorità devono agire con "cautela" nell'allentare le restrizioni attuali "se efficaci misure addizionali non verranno prese".

I dati aggiornati dell'università americana Johns Hopkins indicano che negli Usa sono morte finora 94.702 a causa del virus su un totale di 1.577.287 casi confermati.

Secondo lo studio solo il 4% degli americani ha contratto finora il coronavirus ed anche negli Stati più colpiti solo il 25% della popolazione si è ammalato di Covid-19.