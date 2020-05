Di Maio, piano per turisti in Italia

"Un doveroso ringraziamento va a commercianti, imprenditori, artigiani che dopo queste settimane di lockdown hanno finalmente riaperto. Loro che sono il cuore del nostro Paese e non mollano mai. Voglio dirvi che stiamo lavorando per voi a un piano estivo che possa rilanciare la nostra economia interna portando anche turisti dall'estero qui in Italia". Lo scrive Luigi Di Maio su Fb salutando come "un bellissimo gesto "il flashmob dei ristoranti sul lungomare di Napoli per dire grazie a medici, infermieri e operatori sociosanitari".