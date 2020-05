'Dr. Clorochina' lascia Francia per Cina

Il professore Didier Raoult, il virologo n.1 dell'ospedale universitario La Timone (IHU) di Marsiglia, divenuto in questi ultimi mesi un protagonista di primo piano della crisi del coronavirus in Francia, in Europa e anche altrove per il suo contestato mix di antibiotico ed idroclorochina, ha deciso di "lasciare la Francia per raggiungere una grande università cinese": lo scrive in esclusiva Entreprendre.fr.

Secondo il giornale, Raoult sarebbe stato assunto dall'Università di Pechino (Peking University HEalth Science Center), principale facoltà di medicina cinese. "Una decisione motivata dai numerosi attacchi di cui è stato oggetto da diverse settimane".