Berlino: 'L'obiettivo è aprire le frontiere dal 15 giugno'

"L'obiettivo del governo tedesco è aprire le frontiere entro il 15 giugno". Lo ha detto il ministro dell'Interno tedesco Horst Seehofer in conferenza stampa a Berlino, annunciando le decisioni prese dal Gabinetto oggi. "La Germania aprirà le frontiere con il Lussemburgo a partire da sabato 16 maggio", ha annunciato fra l'altro. E sarà pronta a fare altrettanto con la Danimarca, ha aggiunto, non appena Copenaghen avrà compiuto le sue consultazioni con i Paesi vicini. I controlli ai confini con Francia, Austria e Svizzera, in accordo con questi Paesi, continueranno fino al 15 giugno.