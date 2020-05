Fauci: 'Il numero di vittime negli Usa è molto più alto'

"Il numero delle vittime a causa del coronavirus negli Stati Uniti è probabilmente molto più elevato di quello ufficiale", che parla attualmente di 80mila morti: lo ha detto il virologo Anthony Fauci rivolgendosi alla commissione Sanità del Senato americano. Fauci, in autoisolamento precauzionale da domenica, è intervenuto in videoconferenza.

"Il mio messaggio è chiaro e coerente - ha spiegato Fauci - Se si saltano i passaggi per una riapertura graduale, quelli indicati nelle linee guida messe a punto dalle autorità sanitarie, le conseguenze potrebbero essere molto gravi: è pericoloso. Il rischio è quello di innescare un'epidemia che non si è più in grado di controllare".

Fauci ha poi definito "eccessivo" pensare che ci possano essere un vaccino o una cura che permettano il rientro di milioni di studenti nei campus e nelle scuole pubbliche a fine agosto. "Bisogna essere realistici", ha concluso precisando che per un vaccino distribuito su vasta scala ci vorrà ancora molto tempo.