Canada vieta 1.500 modelli armi assalto

(ANSA) - OTTAWA, 1 MAG - Il premier canadese Justin Trudeau ha annunciato il divieto immediato di 1.500 modelli di armi d'assalto. "Queste armi sono state progettate ad un solo scopo: uccidere il maggior numero di persone il più rapidamente possibile. E non hanno alcuna utilità e non hanno spazio in Canada", ha detto Trudeau durante la sua conferenza stampa quotidiana. Meno di due settimane fa si è compiuta la peggior strage nella storia del Canada che ha lasciato dietro di se 18 vittime.