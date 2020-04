Libano: scontri a Tripoli,'morto giovane ferito da esercito'

Un giovane libanese è morto stamani in ospedale in seguito alle ferite riportate durante gli scontri avvenuti nella notte contro l'esercito libanese a Tripoli, epicentro delle rinnovate proteste popolari contro il carovita e la corruzione. Lo riferiscono media libanesi, secondo cui il giovane Fawwaz Samman, di 26 anni, era stato ferito ieri sera da colpi di arma da fuoco esplosi dall'esercito. Di questo non vi sono conferme ufficiali. Secondo i media in tutto si contano una quarantina di feriti negli scontri di questa notte a Tripoli e nelle cittadine circostanti. (ANSAmed).