Coronavirus: tasso contagio Germania risale a 1

E' salito di nuovo il tasso di contagio da Coronavirus in Germania: da marzo, per la prima volta, una persona ne contagia un'altra. Lo ha reso noto il Robert Koch Institut. Stando all'Istituto in Germania sono registrati 156.337 casi di contagio e 5.913 vittime. Nel paese guidato da Angela Merkel, gli occhi sono attualmente puntati al prossimo incontro fra governo e Laender, fissato per giovedì: l'Esecutivo ha chiarito ieri di non voler procedere ad una accelerazione dell'allentamento delle misure restrittive, ma la pressione politica ed economica a riguardo sale e il dibattito è acceso. Dalla settimana scorsa in Germania sono stati riaperti i negozi, ma vige tuttora il divieto di contatto e da ieri è obbligatorio indossare le mascherine nei negozi e sui mezzi di trasporto pubblico.



Intanto sono 210.000 le persone morte a causa del coronavirus in tutto il mondo, secondo un calcolo effettuato dall'agenzia France Presse. L'85% delle vittime sono state registrate in Europa e negli Stati Uniti. Gli Usa sono il Paese con il più alto numero di decessi (56.253), seguito dall'Italia (26.977), Spagna (23.822), Francia (23.293) e Gran Bretagna (21.092).

In Francia slitta invece la riapertura delle medie e dei licei. Secondo informazioni rivelate da BFM-TV, resteranno chiusi almeno fino al mese di giugno. Il presidente Emmanuel Macron aveva dichiarato che asili e scuole elementari avrebbero riaperto progressivamente dall'11 maggio, data di inizio della fase 2, mentre medie e licei sarebbero ripartiti il 18 o il 25 maggio. Il premier Edouard Philippe illustrerà oggi in parlamento il piano francese di uscita dal lockdown.

L'Austria sospende con il primo maggio le limitazioni agli spostamenti, restano però in vigore la distanza minima di un metro tra le persone e l'obbligo di indossare le mascherine. Lo ha annunciato il governo a Vienna. Da maggio saranno inoltre consentite manifestazioni con 10 partecipanti e funerali con 30 persone. Nei negozi raddoppia il numero dei clienti, da una persona ogni 20 metri quadri e una ogni 10. Dal 2 maggio riapertura graduale delle attività commerciali.

Ancora in calo il bilancio quotidiano dei morti di coronavirus negli Stati Uniti. Secondo la John Hopkins University nelle ultime 24 ore sono stati 1.303, contro i 1.330 di ieri. Ancora alto il dato sui contagi che, dall'inizio della pandemia, sfiorano il milione. "Penso che un sacco di scuole riapriranno anche se solo per un breve periodo di tempo", ha detto Donald Trump in una conferenza stampa alla Casa Bianca sul coronavirus". Non ho mai pensato di cambiare la data, perchè dovrei farlo? E' solo propaganda di sana pianta", ha poi aggiunto.