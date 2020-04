Australia, 2 mln scaricano app Covid

Oltre 2 milioni di australiani hanno scaricato in poche ore la app COVIDSafe, ideata per segnalare l'eventuale contatto con una persona affetta da coronavirus. Lo ha annunciato il ministro della Sanità Greg Hunt, secondo quanto riportato dalla Bbc, precisando che agli utenti arriverà una notifica se l'incontro con una persona malata è avvenuto nell'arco di 1,5 metri e per più di 15 minuti. Nel Paese ci sono stati finora 6.727 casi di coronavirus e 85 morti. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono stati soltanto 12.