Melania compie 50 anni, Trump twitta

Melania Trump compie 50 anni, festeggiati in lockdown alla Casa Bianca col figlio quattordicenne Barron, e il marito Donald le fa gli auguri su Twitter: "Buon compleanno alla nostra grande first lady", scrive il presidente americano in uno scarno e laconico post, non accompagnato da alcuna foto. Uno stile del tutto diverso da quello del suo predecessore, Barack Obama, che per l'ultimo compleanno dell'ex first lady Michelle ha postato una serie di scatti in bianco e nero che ritraggono la coppia in atteggiamenti affettuosi e spiritosi, con la dedica: "In ogni scena, tu sei la mia stella @Michelle Obama! Buon compleanno piccola!".

Ma si sa, i rapporti tra Donald e Melania sono più freddi. I due vivono alla Casa Bianca in stanze separate e sempre più rare sono le occasioni in cui la coppia presidenziale si mostra insieme. La first lady, ex modella, è nata a Novo Mesto, in Slovenia, il 26 aprile 1970.