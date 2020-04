Coronavirus, i fatti più importanti del giorno. Iss, pericoloso traffico online di farmaci

13:06 Iss, pericoloso traffico online di farmaci - "Esiste un attivo mercato illegale del farmaco che sta sfruttando l'emergenza sanitaria per lucrare sulla salute e sulla paura della popolazione" come dimostra "il monitoraggio dei social media per rilevare notizie, audio e video ingannevoli". A mettere in guardia è un Rapporto pubblicato sul portale dell'Istituto Superiore di Sanità, che riassume in 10 punti le informazioni più importanti sull'uso dei farmaci per il Covid. Il rischio e' di assumere medicinali falsificati "che possono contenere sostanze tossiche che possono peggiorare la condizione clinica".

12:26 Lamorgese,margini inserimento mafie in riavvio del Paese - "Ci sono margini di inserimento della criminalità organizzata nella fase di riavvio delle attività economiche. La situazione è caratterizzata da deficit di liquidità e dall'afflusso di ingenti finanziamenti nazionali ed europei. Abbiamo dunque sollecitato la massima attenzione delle forze di polizie per intercettare nuove dinamiche nelle azioni criminali". Serve "attenzione sulle erogazioni pubbliche". Lo ha detto la ministra dell'Interno Luciana Lamorgese in audizione alla commissione Affari costituzionali della Camera.

12:15 - Arcuri, alternativa a app è ancora privazione libertà - "Il contact tracing è una modalità per garantire che in qualche modo vengano conosciuti e tracciati i contatti che le persone hanno, molto importante se qualcuno si contagia. Possono essere usati per contenere la diffusione del virus. In tutto il mondo alleggerire il contenimento significa essere in grado di mappare tempestivamente i contatti delle persone; l'alternativa sarebbe non alleggerire le misure, privandoci di quote importanti della nostra libertà come in queste settimane è accaduto". Lo ha detto il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa alla Protezione civile.

12:13 Arcuri, su Fase 2 nessuna decisione frettolosa - "Non bisogna prendere alcuna decisione frettolosa, dobbiamo essere ancora più consapevoli e responsabili". Così il commissario Domenico Arcuri in conferenza stampa sulla Fase 2, sottolineando che "non dobbiamo abbandonare né la cautela né la prudenza". Il virus, ha aggiunto, "è ancora tra noi. Abbiamo imparato a contenerlo e i nostri concittadini hanno imparato ad attrezzarsi e a fronteggiarlo, a costo di una sostanziale privazione delle libertà e proprio per questo dobbiamo sapere che non è stato sconfitto né allontanato".

12:12 Di Maio,chiesto Oms massima chiarezza su origine virus - "L'Italia in questa crisi ha sempre garantito la massima trasparenza. E la stessa trasparenza la esigiamo da tutti i Paesi. Abbiamo chiesto all'Oms, all'Onu di fare la massima chiarezza sull'origine di questo virus". Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in un'intervista ad Al Jazeera. "Il nostro obiettivo ora è sconfiggere definitivamente il coronavirus, tutti i processi internazionali per capirne l'origine saranno i benvenuti", ha aggiunto.

12:13 Coronavirus: Lombardia per ripresa pensa anche ai bond - La Regione Lombardia pensa anche ai bond per la ripresa economica dopo l'emergenza coronavirus. "I tre miliardi per il piano straordinario di investimenti in Lombardia sono previsti a debito utilizzando obbligazioni a seconda della convenienza e del tasso che il mercato offrirà", spiega in una nota la Regione, specificando che "i 'Lombard bond' saranno autorizzati in base alle effettive necessità di cassa, come farebbe un buon padre di famiglia".

11:50 Germania: indice fiducia Zew torna positivo, a 28,2 - La fiducia degli investitori in Germania torna a sorpresa positiva. Ad aprile l'indice Zew è volato a 28,2 punti da -49,5 punti di marzo contro attese per una risalita più lieve a -42 punti. Nessuno degli economisti aveva previsto un ritorno in territorio positivo dell'indice di fiducia.

11:29 Bce: Panetta,sforzo comune o fiducia su euro a rischio - "I Paesi Euro dovrebbero sostenere tutti insieme i costi per affrontare questa crisi perché così ne beneficeranno tutti" mentre "una mancata azione ora non isolerà i contribuenti dai costi della crisi ma farà aumentare quei costi quando alla fine arriveranno". Lo scrive il membro esecutivo della Bce, Fabio Panetta, sul sito Politico.eu, spiegando che "qualsiasi percezione dell'assenza di un'azione comune in tempi di crisi disperata diluirebbe il sostegno pubblico all'Ue" e "alla fine, potrebbe essere erosa la fiducia nell'euro".

11:00 Fonti Ue: vertice leader non deciderà su Recovery fund - La riunione in videoconferenza del Consiglio europeo di giovedì dovrà "appoggiare la decisione presa dall'Eurogruppo" su un piano per la ripresa da 540 miliardi di euro, "ma non darà tutte risposte sui numeri del prossimo bilancio Ue o su quali strumenti innovativi saranno messi in campo per dare una risposta", come il Recovery fund o i coronabond, "tutto questo è un processo in corso", e tali strumenti "non saranno discussi in questo vertice". Lo affermano fonti Ue all'ANSA. "Questo è il quarto vertice dei leader in videoconferenza, e sicuramente non sarà l'ultimo", spiegano le fonti. "La decisione dell'Eurogruppo è stata un passo avanti enorme per tutti, e c'è bisogno di appoggiarla politicamente il prima possibile".

10:43 Coronavirus: bimbo nato positivo all'ospedale di Aosta - Un bambino nato all'ospedale Beauregard di Aosta è risultato positivo all'infezione da nuovo coronavirus. Lo ha appreso l'ANSA. Il parto è avvenuto la scorsa settimana, nella notte tra giovedì e venerdì. La madre, residente nella cintura di Aosta, anche lei positiva, ha partorito con 38 di febbre. Il risultato del tampone è arrivato il giorno dopo la nascita. All'interno dell'ospedale Beuregard è stata riorganizzata la degenza nei reparti di Ostetricia e Pediatria.

10:25 Coronavirus: superati i 170.000 morti nel mondo - Il bilancio dei morti per coronavirus nel mondo ha raggiunto quota 170.418, mentre le persone contagiate sono al momento 2.480.749. Lo indica il conteggio della Johns Hopkins University.

10:20 Coronavirus: Cirio asili nido? Dovere pensare ai bimbi - "Non possiamo non pensare alle famiglie che, se tornano a lavorare, non sanno dove mettere i bambini. Questo è un dovere istituzionale e morale, lo dico anche da papà". Il governatore Alberto Cirio conferma, ai microfoni di Rai Radio 1 l'ipotesi allo studio in Piemonte di riaprire gli asili nido. "Non possiamo pensare che ripartano le aziende senza che riparta un qualcosa di predisposto dalle Regioni o dallo Stato per assistere, per guardare i bambini durante l'orario di lavoro", aggiunge Cirio.