Coronavirus: Pam, fame in aumento

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Il coronavirus potrebbe far raddoppiare nel 2020 il numero di persone che soffrono la fame nel mondo. E' l'allarme lanciato dal World Food Programme che in un rapporto precisa "da qui alla fine dell'anno si rischia di superare i 250 milioni".

Dall'anno scorso, secondo i dati dell'Agenzia dell'Onu, le persone che soffrono la fame sono passate da 113 a 135 milioni per via di guerre, problemi climatici e crisi economiche. Ma nel 2020, avverte il Wfp, si potrebbe arrivare a 265 milioni di persone a causa della pandemia di Covid-19. "Può avere un impatto catastrofico per milioni già appesi a un filo. Ed è una spada di Damocle per altri milioni che mangiano solo se guadagnano", ha spiegato il capo economista del Wfp Arif Husain che ha invitato ad un"'azione collettiva per diminuire gli effetti di questa catastrofe globale".