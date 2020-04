Buckingham Palace celebra la regina mostrandola bambina

Immagini in bianco e nero, di tempi lontani e giorni felici dell'infanzia, come a voler unire passato e presente e forse a voler distrarre dalle angosce di queste settimane di contagi e di morti legati alla pandemia globale di coronavirus. Così, con un vecchio filmato di casa Windsor, Buckingham Palace ha voluto celebrare la giornata del 94esimo compleanno di Elisabetta II (trascorso da Sua Maestà in isolamento precauzionale e in tono minore) negli stessi minuti in cui una portavoce dei duchi di Sussex annunciava l'avvenuto, atteso video-collegamento dagli Usa di Harry, Meghan e del piccolo Archie per gli auguri alla regina-nonna.

Il video risale ai primi anni '30.

L'attuale monarca vi compare bambina, in compagnia di sua madre, spingendo una carrozzina, mentre salta spensierata o gioca nel parco della residenza di famiglia con la sorella minore Margaret e uno stuolo di cani e cagnolini. Poi un salto di pochi anni - al suono di una colonna sonora suggestiva - con un'Elizabeth ragazzina già a cavallo. E in ultimo le prime immagini a colori, della stessa epoca, girate in un interno con le due principessine riprese a provare per gioco qualche passo di danza in famiglia con la madre.