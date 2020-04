Michelle prepara l'endorsement a Biden

Sara' probabilmente quello di Michelle Obama il prossimo endorsement 'di peso' all'ex vice presidente Joe Biden nella corsa alla Casa Bianca. L'ex first lady, 56 anni, è in trattativa con il team di Biden per dare il suo contributo alla campagna elettorale nella raccolta fondi virtuale e starebbe pensando di pubblicare un video simile a quello del marito Barack per appoggiare la sua candidatura a Usa 2020.

Mentre nel partito democratico cresce la pressione perché Biden cerchi di convincere la popolarissima Michelle ad entrare nel suo ticket per sconfiggere Donald Trump a novembre. Il New York Post, intanto, traccia il percorso con cui gli Obama "potrebbero vincere altri otto anni alla Casa Bianca". "Biden ha già detto che sceglierà una donna come vice, ma nessuna delle candidate, tra cui Kamala Harris, Elizabeth Warren e Amy Klobuchar, ha suscitato molto interesse nella base democratica", scrive il Nyp, sottolineando che invece con l'ex first lady sarebbe un ticket "inarrestabile".