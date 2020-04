Cina a Trump, nemico è il virus non noi

(ANSA) - PECHINO, 20 APR - Pechino invita Washington a "rendersi conto che il Covid-19 è il nemico, non la Cina". Così il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang, in risposta all'ipotesi del presidente Donald Trump di invio di un team in Cina per indagare sull'origine della pandemia da coronavirus, ventilando misure corrispondenti in caso di responsabilità.

Pechino esorta poi i politici statunitensi come Peter Navarro a "smettere di diffondere voci inseguendo il gioco dell'incolpare altri e a concentrarsi sulla lotta alla pandemia negli Usa", ha osservato Geng in conferenza stampa.