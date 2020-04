Usa 2020: Warren, 'in ticket con Biden se lo vuole'

La senatrice democratica Elizabeth Warren è fuori dalla corsa ma non esclude ancora un suo ingresso alla Casa Bianca, visto che sarebbe disposta a correre in ticket con Joe Biden come sua candidata vice se l'ex rivale glielo chiederà. Lo ha detto la stessa Warren rispondendo così e senza esitazione ad una domanda della giornalista Rachel Maddow per MSNBC. Poco prima Warren aveva ufficializzato il suo endorsement per Biden come candidato dem alla presidenza degli Stati Uniti.

L'ex vice di Barack Obama si è impegnato a scegliere una donna come sua numero due, anche fra le sue ex rivali nella competizione per la nomination democratica, come Warren appunto, ma anche le senatrici del Minnesota Amy Klobuchar e della California Kamala Harris.