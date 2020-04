Sanchez, sussidi a 4 mln di lavoratori

Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha dichiarato oggi che 3.889.000 lavoratori stanno beneficiando di aiuti statali nel quadro della pandemia di COVID-19, sebbene non abbia specificato in dettaglio quanti stanno già ricevendo sussidi. Lo scrive l'Efe.

Nel corso della sessione di controllo al Congresso dei deputati, Sánchez ha difeso l'operato del governo sostenendo che molte cose sono state fatte nell'ultimo mese "a favore di famiglie, lavoratori e lavoratori autonomi". Sánchez ha sottolineato inoltre che quasi un milione di lavoratori autonomi hanno chiesto gli aiuti per la cessazione dell'attività e che sono state avviate linee di finanziamento per un massimo di 100.000 milioni "per garantire liquidità e, di conseguenza, la sussistenza del tessuto produttivo nel nostro paese ".