Negli Usa altri 2.228 morti in 24 ore, NY alza a oltre 10 mila il totale delle vittime

8:29 - Spread Btp-Bund schizza a 224 punti- Lo spread tra Btp e Bund schizza in apertura a 224 punti base dopo aver chiuso ieri a 216, archiviando una giornata di rialzi. Il rendimento del decennale italiano è all'1,83%

8:01 - Salvini, non mi interessa Berlusconi, Mes non è derby - Il Mes "non è una questione di tifoserie, non è un derby Milan-Inter. Non esiste un Mes senza condizioni: Berlusconi o Prodi possono dire quello che vogliono ma il Mes è stato istituito da un trattato, basta leggerlo. Se uno chiede mille miliardi di euro li deve restituire e il problema sono le condizionalità. Se accedi, questo fondo ti potrà chiedere tagli alle pensioni". Così il leader della Lega Matteo Salvini a Radio Anch'io.

3:02 - Negli n Usa altri 2.228 morti in 24 ore - Sono 2.228 i morti per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati della John Hopkins University.

02.01 - NY alza a oltre 10 mila il totale dei morti - La città di New York, già al centro della pandemia da coronavirus, ha alzato il numero di morti di oltre 3.700 dopo che le autorità hanno fatto sapere di aver incluso nel calcolo persone che non erano mai state testate ma che, dai sintomi riscontrati, il virus è stata la causa del decesso. Le nuove cifre, pubblicate dal Dipartimento alla Salute del comune, hanno alzato a oltre diecimila le vittime dell'epidemia in città e a oltre 26 mila il totale dei morti a oggi negli Stati Uniti. Pro capite sono morte più persone a New York che in Italia, il paese europeo più in prima linea nell'epidemia.

00:38 - Trump, Oms ha insabbiato la diffusione del coronavirus - L'Oms ha "gestito male e insabbiato" la diffusione del coronavirus. Lo ha detto il presidente Usa Donald Trump, dopo aver annunciato la sospensione dei fondi Usa all'Organizzazione mondiale della Sanità

00:26 - Trump attacca Oms, suoi errori sono costati vite umane - L'Oms ha dato informazioni false sul coronavirus: i suoi ritardi sono costati vite umane. Lo afferma Donald Trump, sottolineando che l'epidemia del coronavirus poteva essere contenuta. "I suoi errori sono costati vite", aggiunge Trump.

00:23 - Trump sospende i finanziamenti all'Oms - Donald Trump sospende i finanziamenti all'Organizzazione Mondiale della Sanità. Lo annuncia Trump criticando duramente l'Organizzazione che ha "fallito nell'ottenere tempestive informazioni sul coronavirus".